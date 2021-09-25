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Мистецтво без меж: у Харкові скрипаль "дав концерт" на даху тролейбуса (відео)

Автор
Іванка Гамчук
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Скрипаль не встиг зайти у громадський транспорт.
Скрипаль не встиг зайти у громадський транспорт.

Водій, коли побачив на тролейбусі чоловіка, зателефонував до правоохоронців.

У Харкові в пʼятницю, 24 вересня, місцевий житель не встиг зайти до тролейбуса, який рухався по Московському проспекті, тому заліз на дах транспорту і грав на скрипці, аби привернути до себе увагу водія.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Харківської області.

Випадок трапився приблизно о восьмій ранку в Індустріальному районі Харкова. Саме тоді у відділок поліції надійшло повідомлення про скрипаля, котрий заліз на тролейбус маршрутом "вулиця 12 Квітня – мікрорайон "Горизонт"" і намагався завдяки грі на музичному інструменті зупинити водія. Проте той, коли вийшов, то зателефонував до правоохоронців. 

25-річному правопорушнику довелося поїхати у відділок поліції, де він розповів про причину свого вчинку. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тепер правопорушнику доведеться заплатити штраф від однієї до двох тисяч гривень. Розглядається також варіант арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі до 5 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 вересня у Харкові від тролейбуса відлетіла штанга, котра вдарила і збила з ніг 75-річну жінку.

Теги:
#Харків #Транспорт #Пасажири #Тролейбуси
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