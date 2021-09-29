В Харькове отбойник полностью прошил автомобиль, водитель чудом уцелел (фото и видео)

Водитель травмировал ногу, но остался жив

В Харькове на окружной дороге пьяный водитель попал в жуткую ДТП. Автомобиль влетел в отбойник, который прошил кузов насквозь.

Об этом сообщает местный Telegram канал "ТРУХА"

Как сообщается, авария произошла на Чугуевской трассе неподалеку от поворота на Ольховку. Очевидцы говорят, что водитель потерял управление, а потом выяснилось, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Лишь чудом после такой аварии мужчина остался жив и немного, как пишет канал, поцарапал ногу. Вместе с тем, в салоне автомобиля видны следы крови. Очевидно, что она принадлежит именно водителю и это может свидетельствовать, что травмы он все-таки получил.

Фото с места аварии в Харькове

В салоне автомобиля видна кровь

Пользователи сети, к слову, больше писали об испорченном отбойнике, а не о горе-водителе, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют их комментарии к сообщению. В частности, часть людей удивлялась, с чего вообще делают такие некачественные отбойники, которые "прошивают" автомобили и отлетают после первого не слишком сильного удара авто.

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Киевом легковушка почти полностью смяло в результате столкновения с грузовиком — два человека погибли, трое получили травмы. Движение по Столичному шоссе полностью парализовало.