У Харкові відбійник повністю прошив автомобіль, водій дивом вцілів (фото та відео)

Водій травмував ногу, але залишився живим

У Харкові на окружній дорозі пʼяний водій потрапив у моторошну ДТП. Автомобіль влетів у відбійник, який прошив кузов наскрізь.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА"

Як повідомляється, аварія сталася на Чугуївській трасі неподалік від повороту на Вільхівку. Очевидці кажуть, що водій втратив керування, а потім зʼясувалося, що він був у стані сильного алкогольного спʼяніння.

Лише дивом після такої аварії чоловік залишився живим і лише трохи, як пише канал, подряпав ногу. Разом з тим, у салоні автомобіля видно сліди крові. Очевидно, що вона належить саме водію і це може свідчити, що травми він все-таки отримав.

Фото з місця аварії у Харкові

У салоні автомобіля видно кров

Користувачі мережі, до слова, більше писали про зіпсований відбійник, а не про горе-водія, який сів за кермо у стані алкогольного спʼяніння. Про це свідчать їх коментарі до допису. Зокрема, частина людей дивувалася, з чого взагалі роблять такі неякісні відбійники, які "прошивають" автомобілі та злітають після першого не надто сильного удару авто.

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