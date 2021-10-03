В ночном клубе Харькова произошла массовая драка с поножовщиной, есть пострадавший (видео 18+)

Во время драки использовались перцовые баллончики и электрошокер.

В городе Харьков в ночь с субботы на воскресенье, 2-3 октября, в клубе "Галактика" один из мужчин кавказской национальности в ходе драки с украинцами нанес одному ножевое ранение.

Об этом утром в воскресенье, 3 октября, сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Судя по сообщениям канала, первым начал конфликт украинец, однако кавказец тоже не смолчал и началась серьезная ссора, которая затем переросла в массовую драку между мужчинами и их друзьями, также пришедшими в ту ночь в клуб.

Дошло до того, что в ход пошли бутылки, ножи и перцовые баллончики. Кроме того, в драке был применен даже один электрошокер.

В результате драки один из украинцев получил ножевое ранение. Работники медицинской помощи приехали на место вызова и забрали пострадавшего в больницу. После этого кавказцы покинули ночной клуб.

В канале пишут, что в заведении подобные конфликты и драки происходят практически каждую неделю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце сентября в Одессе подростки избили мужчину за то, что он сделал им замечание и попросил не шуметь.