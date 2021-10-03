У нічному клубі Харкова сталася масова бійка з різаниною, є постраждалий (відео 18+)

Під час бійки використовувалися перцові балончики та електрошокер.

У місті Харків у ніч з суботи на неділю, 2-3 жовтня, у клубі "Галактика" один із чоловіків кавказької національності у ході бійки з українцями завдав одному ножове поранення.

Про це вранці в неділю, 3 жовтня, повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".

Судячи із повідомлення каналу, першим почав конфлікт українець, проте кавказець теж не змовчав і почалася серйозна сварка, яка потім переросла у масову бійку між чоловіками та їхніми друзями, котрі теж прийшли тієї ночі до клубу.

Дійшло до того, що у хід пішли пляшки, ножі та перцові балончики. Окрім того, в бійці був застосований навіть один електрошокер.

В результаті бійки один з українців отримав ножове поранення. Працівники медичної допомоги приїхали на місце виклику і забрали постраждалого до лікарні. Після цього кавказці покинули нічний клуб.

У каналі пишуть, що в закладі подібні конфлікти та бійки відбуваються практично щотижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці вересня в Одесі підлітки побили чоловіка за те, що він зробив їм зауваження і попросив не шуміти.