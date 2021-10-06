Укр

В Харькове посреди ночи устроили массовую драку: есть пострадавшие (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
223
Сообщается о минимум трех людях, получивших ранения Новость обновлена 06 октября 2021, 07:37
Сообщается о минимум трех людях, получивших ранения

На месте происшествия работало много полицейских

Вечер вторника, 5 октября, стал весьма беспокойным для жителей Московского района Харькова, где компания парней устроила шумные и кровавые разборки.

Информацию сообщает местный Telegram-канал "Харьков Life | Cобытия и новости".

Инцидент произошел по улице Стуса. Очевидцы утверждают, что поздним вечером парни устроили массовую драку, в ходе которой было использовано холодное оружие.

Известно о минимум трех пострадавших
Известно о минимум трех пострадавших

Официальных данных пока нет, но согласно инсайдерской информации серьезные ранения получили минимум трое участников разборок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работало семь экипажей полиции и "скорая"
На месте происшествия работало семь экипажей полиции и "скорая"

Также сообщается, что на месте происшествия работало около семи полицейских экипажей, а также "скорая помощь".

Харьковские полицейские об инциденте еще не отчитались, поэтому причины драки и другие подробности случившегося пока неизвестны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другом случае поножовщины, который связан с украинцами, но случился на территории Польши. В городе Тарнуве в результате происшествия с холодным оружием двое взрослых получили ранения, а семилетний мальчик погиб. Что же произошло, читайте в нашем материале. 

Теги:
#Харьков #Драка #Происшествие
Меры индивидуальной безопасности уже стали привычным делом во многих странах.
Мир
Конец пандемии далек: в ВОЗ не могут взять под контроль COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Меры индивидуальной безопасности уже стали привычным делом во многих странах.
Конец пандемии далек: в ВОЗ не могут взять под контроль COVID-19
Дата публикации
Категория
Журналист и оператор "Схем" после нападения на них в "Укрэксимбанке"
"Вычистите все г*вно": появилось видео, как охрана по приказу главы "Укрэксимбанка" напала на журналистов "Схем" и отобрала камеры
Дата публикации
Категория
Украина и НАТО
Украина и НАТО: вероятно усиление помощи от Альянса
Дата публикации
Категория
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Категория
Кроме каникул, школьники получат еще шесть выходных на государственные и религиозные праздники
Когда будут каникулы у школьников в этом учебном году: график и точные даты