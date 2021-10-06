В Харькове посреди ночи устроили массовую драку: есть пострадавшие (фото, видео)

На месте происшествия работало много полицейских

Вечер вторника, 5 октября, стал весьма беспокойным для жителей Московского района Харькова, где компания парней устроила шумные и кровавые разборки.

Информацию сообщает местный Telegram-канал "Харьков Life | Cобытия и новости".

Инцидент произошел по улице Стуса. Очевидцы утверждают, что поздним вечером парни устроили массовую драку, в ходе которой было использовано холодное оружие.

Известно о минимум трех пострадавших

Официальных данных пока нет, но согласно инсайдерской информации серьезные ранения получили минимум трое участников разборок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работало семь экипажей полиции и "скорая"

Также сообщается, что на месте происшествия работало около семи полицейских экипажей, а также "скорая помощь".

Харьковские полицейские об инциденте еще не отчитались, поэтому причины драки и другие подробности случившегося пока неизвестны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другом случае поножовщины, который связан с украинцами, но случился на территории Польши. В городе Тарнуве в результате происшествия с холодным оружием двое взрослых получили ранения, а семилетний мальчик погиб. Что же произошло, читайте в нашем материале.