Рус

У Харкові посеред ночі влаштували масову бійку: є постраждалі (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
391
Повідомляється про щонайменше трьох людей, які отримали поранення Новина оновлена 06 жовтня 2021, 07:37
Повідомляється про щонайменше трьох людей, які отримали поранення

На місці події працювало багато поліцейських

Вечір вівторка, 5 жовтня, став вельми неспокійним для жителів Московського району Харкова, де компанія хлопців влаштувала галасливі та криваві розбірки.

Інформацію повідомляє місцевий Telegram-канал "Харков Life | События и новости".

Інцидент стався на вулиці Стуса. Очевидці стверджують, що пізно увечері хлопці розпочали масову бійку, в ході якої було використано холодну зброю.

Відомо про мінімум трьох постраждалих
Відомо про мінімум трьох постраждалих

Офіційних даних поки немає, але згідно з інсайдерською інформацією серйозні поранення отримали щонайменше троє учасників розборок. Один із потерпілих знаходиться у важкому стані.

На місці події працювало сім екіпажів поліції і "швидка"
На місці події працювало сім екіпажів поліції і "швидка"

Також повідомляється, що на місці події працювало близько семи поліцейських екіпажів та, звичайно, "швидка допомога".

Харківські поліцейські про інцидент ще не відзвітували, тому причини бійки та інші подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інший випадок поножовщини, який теж пов’язаний із українцями, але трапився на території Польщі. У місті Тарнуві в результаті НП із холодною зброєю двоє дорослих отримали поранення, а семирічний хлопчик загинув. Що саме сталося, читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Харків #Бійка #Подія
Україна та НАТО
Україна
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна та НАТО
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Категорія
Журналіст та оператор "Схем" після нападу на них в "Укрексімбанку"
"Вичистіть все г*вно": з'явилося відео, як охорона за наказом глави "Укрексімбанку" напала на журналістів "Схем" і відібрала камери
Дата публікації
Категорія
Окрім канікул, школярі матимуть ще шість вихідних на державні та релігійні свята
Коли будуть канікули у школярів у цьому навчальному році: графік і точні дати
Дата публікації
Категорія
Заходи індивідуальної безпеки вже стали звичною справою в багатьох країнах.
Кінець пандемії далекий: в ВООЗ не можуть взяти під контроль COVID-19
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків