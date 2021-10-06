У Харкові посеред ночі влаштували масову бійку: є постраждалі (фото, відео)

На місці події працювало багато поліцейських

Вечір вівторка, 5 жовтня, став вельми неспокійним для жителів Московського району Харкова, де компанія хлопців влаштувала галасливі та криваві розбірки.

Інформацію повідомляє місцевий Telegram-канал "Харков Life | События и новости".

Інцидент стався на вулиці Стуса. Очевидці стверджують, що пізно увечері хлопці розпочали масову бійку, в ході якої було використано холодну зброю.

Відомо про мінімум трьох постраждалих

Офіційних даних поки немає, але згідно з інсайдерською інформацією серйозні поранення отримали щонайменше троє учасників розборок. Один із потерпілих знаходиться у важкому стані.

На місці події працювало сім екіпажів поліції і "швидка"

Також повідомляється, що на місці події працювало близько семи поліцейських екіпажів та, звичайно, "швидка допомога".

Харківські поліцейські про інцидент ще не відзвітували, тому причини бійки та інші подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інший випадок поножовщини, який теж пов’язаний із українцями, але трапився на території Польщі. У місті Тарнуві в результаті НП із холодною зброєю двоє дорослих отримали поранення, а семирічний хлопчик загинув. Що саме сталося, читайте в нашому матеріалі.