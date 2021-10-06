Огонь уже приблизился к домам: Балаклею в Харьковской области охватил масштабный пожар (видео)

Ликвидация пожара на момент выхода новости продолжается

В городе Балаклея Харьковской области разгорелся крупный пожар, огонь вплотную приблизился к жилым домам. Спасатели сообщили, что была угроза переброса пламени на объекты инфраструктуры, однако огонь удалось укротить.

Об этом в среду, 6 сентября, сообщает местный Telegram канал "ТРУХА".

По предварительно информации — неизвестные подожгли камыш и спровоцировали неконтролированный пожар. По словам очевидцев, огонь приблизился вплотную к жилым домам. Известно, что в некоторых домов уже оплавились несколько балконов.

Как сообщили в ГСЧС региона, пожар вспыхнул на улице Центральной около 12:27. На место сразу же направили три отделения службы спасения на автоцистернах. Огонь распространился на 4,5 гектара камыша и была реальная угроза, что пламя перекинется на жилой сектор и объекты инфраструктуры.

Около 14:20 спасателям удалось локализовать возгорание. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Между тем по городу распространяется огромное облако дыма, а над местом пожара вообще навис черный столб.

Напомним, что именно в Балаклее находятся склады боеприпасов, которые горели в 2017 году. Тогда пожар спровоцировал целую катастрофу со взрывами и детонацией боеприпасов на военном складе. Население из города и прилегающих к военным складам сел пришлось экстренно эвакуировать. Не обошлось во время взрывов без жертв — 1 женщина погибла, еще 4 человека получили ранения. Кроме того, были повреждены сотни жилых домов, 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 2 школы и 2 детских сада. О причинах трагедии в Балаклее выдвигалось множество версий, но окончательной так и не установили.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Беларуси масштабный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Там произошел выброс дизельного топлива, за которым последовало факельное горение.