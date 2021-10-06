Вогонь вже наблизився до будинків: Балаклію на Харківщині охопила масштабна пожежа (відео)

Ліквідація пожежі на момент виходу новини ще триває

У місті Балаклія Харківської області розгорілася масштабна пожежа, вогонь впритул наблизився до житлових будинків. Рятувальники повідомили, що була загроза перекидання полумʼя на обʼєкти інфраструктури, однак вогонь вдалося приборкати.

Про це у середу, 6 вересня, повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА".

За попередньо інформацією — невідомі особи підпалили очерет і спровокували неконтрольовану пожежу. За свідченнями очевидців, вогонь наблизився впритул до житлових будинків. Відомо, що у деяких будинків вже поплавилися кілька балконів.

Як повідомили у ДСНС регіону, пожежа спалахнула на вулиці Центральній близько 12:27. На місце одразу ж направили три відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогонь розповсюдився на 4,5 гектари очерету і була реальна загроза, що полумʼя перекинеться на житловий сектор та обʼєкти інфраструктури.

Близько 14:20 рятувальникам вдалося локалізувати займання. Наразі триває ліквідація пожежі.

Тим часом містом поширюється величезна хмара диму, а над місцем пожежі взагалі навис чорний стовп.

Нагадаємо, що саме у Балаклії знаходяться склади боєприпасів, які горіли у 2017 році. Тоді пожежа спровокувала цілу катастрофу з вибухами та детонацією боєприпасів на військовому складі. Населення з міста та прилеглих до військових складів сіл довелося екстрено евакуювати. Не обійшлося під час вибухів без жертв — 1 жінка загинула, ще 4 особи отримали поранення. Крім того, були пошкоджені сотні житлових будинків, 22 обʼєкти інфраструктури та промисловості, 2 школи й 2 дитячі садки. Про причини трагедії у Балаклії висувалося безліч версій, але остаточної так і не встановили.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Білорусі масштабна пожежа охопила нафтопереробний завод "Нафтан". Там стався викид дизельного палива, за яким послідувало смолоскипне горіння.