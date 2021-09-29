У Білорусі пожежа охопила нафтопереробний завод (фото, відео)

На заводі стався викид палива

У Білорусі ввечері у вівторок, 28 вересня, спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводу "Нафтан", що у Новополоцьку під Вітебськом. Смолоскипне горіння досягло висоти у три метри.

Про це повідомляє Міністерство надзвичайних справ республіки.

Відомо, що на заводі відбувся вихід дизельного палива, яке і спалахнуло. Сталося це під час запуску нової установки сповільненого коксування.

Викид палива супроводжувався факельним горінням, яке досягало триметрової висоти. До гасіння пожежі залучили 15 одиниць техніки та 58 рятувальників.

Повну ліквідацію пожежі зафіксували о 22:14 за місцевим часом, про постраждалих інформації не було.

Пізніше газета "Вістник Нафтана" повідомила, що загрози життю і здоровʼю мешканців Новополоцька у звʼязку із викидом палива і його загорянням немає. За їх інформацією, ніхто не постраждав.

Пожежа на заводі "Нафтан" у Білорусі Пожежа на заводі "Нафтан" у Білорусі

Варто зазначити, що нафтопереробний завод "Нафтан" у Новополоцьку розташований на окраїні місті, але у житловому мікрорайоні. Судячи з даних карти, у безпосередній близькості до приміщення заводу розташовані житлові будинки, а через дорогу від заводу — густий ліс.

Дані з карти

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у шведському місті Гетеборг після вибуху вогонь охопив житлову багатоповерхівку. Пожежа розповсюдилася на три підʼїзди, кілька сотень людей довелося евакуювати.