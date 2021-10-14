"Мы осознаем низость политики РФ": российское консульство в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц

Помимо поздравления в соцсети появился список якобы агентов ФСБ, которые раньше работали в украинских спецслужбах

День защитников и защитниц Украины в 2021 году обещает быть весьма интересным — получено поздравление от членов Генконсульства РФ в Харькове.

Соответствующие публикации появились в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

Поздравление пришлось разделить на две публикации

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине", — сообщается в тексте поздравления.

Первая часть поздравлений

Также в соцсети добавили, что харьковское консульство якобы выступает против кремлевской агрессии в отношении Донбасса и Крыма. При этом составители поздравления подчеркивают, что, вероятней всего, после такой публикации их обяжут вернуться на родину.

Поздравление подписано именем генерального консула Игоря Демяненко. В качестве иллюстраций использованы фотографии коллектива учреждения, при чем одна из них — с подписанными именами служащих.

Само же поздравление в один пост не вместилось. Во втором опубликованы списки работников самого консульства, с указанием ФИО и даты рождения. Среди них указаны сотрудники спецподразделения СВР РФ «Заслон», Сотрудники ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ и другой персонал из числа российских граждан.

Также предоставлен перечень якобы агентов ФСБ, живущих в Харькове и ранее работавших в украинских спецслужбах. Отдельно имеется список украинских граждан, являющихся сотрудниками консульства. Их обозначено как "коллаборационистов".

Вторая, "списочная", часть поздравлений

В сети уже предположили, что аккаунт российского консульства, вероятней всего взломали. Однако официальной реакции россиян пока не последовало.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе здание консульства России выпачкали в красную краску, символизирующую кровь.