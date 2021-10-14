"Ми усвідомлюємо ницість політики РФ": російське консульство в Харкові привітало українців з Днем захисників і захисниць

Крім привітання, в соцмережі з’явився список начебто агентів ФСБ, які раніше працювали в українських спецслужбах

День захисників і захисниць України в 2021 році обіцяє бути вельми цікавим — отримано привітання від членів Генконсульства РФ в Харкові.

Відповідні публікації з’явилися на офіційному Instagram-акаунті установи.

Вітання довелося розділити на дві публікації

"Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п’ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні", — повідомляється в тексті привітання .

Перша частина поздоровлень

Також у соцмережі додали, що харківське консульство нібито виступає проти кремлівської агресії щодо Донбасу і Криму. При цьому укладачі поздоровлення підкреслюють, що, швидше за все, після такої публікації їх зобов’яжуть повернутися на батьківщину.

Вітання підписане ім’ям генерального консула Ігоря Дем’яненка. В якості ілюстрацій використані фотографії колективу установи, при чому одна з них — із підписаними іменами службовців.

Саме ж привітання в один пост не вмістилося. У другому опубліковані списки працівників самого консульства, із зазначенням ПІБ та дати народження. Серед них вказані співробітники спецпідрозділу СВР РФ «Заслін», співробітники ГУ Генштабу Збройних сил РФ та інший персонал з числа російських громадян.

Також надано перелік нібито агентів ФСБ, які живуть в Харкові і раніше працювали в українських спецслужбах. Окремо є список українських громадян, котрі є співробітниками представництва. Їх позначено як "колабораціоністів".

Друга, "спискова", частина поздоровлень

У мережі вже припустили, що акаунт російського консульства, скоріш за все зламали. Однак офіційної реакції росіян поки не послідувало.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі будівлю консульства Росії забруднили червоною фарбою, яка символізувала кров.