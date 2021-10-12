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Консульство РФ в Одесі залили "кров’ю" (фото)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Консульство РФ в Одесі спотворили фарбою Новина оновлена 12 жовтня 2021, 10:52
Консульство РФ в Одесі спотворили фарбою

Пакетами з фарбою хулігани закидали консульство Росії, яке довелося відмивати одеситам

В Одесі на Гагарінському плато в ніч на 12 жовтня орудували вандали: в результаті їх дій консульство РФ виявилося в фарбі, схожою на кров.

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал Одеса INFO, публікуючи фото події.

Відомо, що хулігани закидали пакетами з червоною фарбою ворота представництва країни-агресора. Втім, відтирали все це з самого ранку не росіяни, а одеські комунальники. Та й відновлювати постраждалі двері доведеться за бюджетні гроші, через що люди обурюються в мережі. Одесити, також налаштовані проти Росії, обурюються, що вандали псують українське майно і доставляють проблем зовсім не РФ.

Російське консульство в Одесі тимчасово виглядає так
Російське консульство в Одесі тимчасово виглядає так

Нагадаємо, на алеї слави в Донецьку біля "Донбас-Арени", територія якої вже схожа на зону відчуження, вандали залили фарбою "зірку" Мірчі Луческу.

А в Києві раніше невідомі облили "кров’ю" постамент з національним прапором і табличку з написом "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року", який знаходиться на Хрещатику. Втім, винних затримали в той же день.

Теги:
#Одеса #Росія #Консульство #Фарба #Вандали
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