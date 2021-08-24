Вандал залив "кров’ю" постамент з прапором України після параду в Києві (фото)
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Вандал в Києві спотворив вхід до мерії фарбою, його розшукує поліція
У Києві в День незалежності України продовжують орудувати провокатори і вандали. Слідом за самоспаленням на Хрещатику невідомі на цій же вулиці облили "кров’ю" постамент з національним прапором і табличку з написом "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року".
Про це повідомили в прес-службі мерії Києва.
Відомо, що акт вандалізму стався вже після святкового параду. Невідомий облив червоною фарбою сходи і пам’ятну табличку біля стін Київської міськдержадміністрації на Хрещатику.
Зараз акт вандалізму вже відмили, а копи шукають хулігана, щодо якого відкриють кримінальне провадження.
Нагадаємо, наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня, а також іноземних гостей, які присутні на параді в цей день.
Також нагадаємо, що всі бажаючі потрапити на парад в Києві, на жаль, не можуть цього зробити, і в метро утворилися затори.
Крім того, кореспонденту "Телеграфа" вдалося зробити фото п’ятого президента України Петра Порошенка, який сидів на параді з закритими очима.
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