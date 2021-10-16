Укр

Видео драки машиниста метро с пьяным пассажиром в Харькове стало вирусным (18+)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Станция метрополитена. Новость обновлена 16 октября 2021, 14:22
Станция метрополитена.

Инцидент произошел на Холодногорско-Заводской линии метрополитена.

В субботу 16 октября в региональных Телеграмм-группах Харькова появилось видео драки в метро. В спарринге сошлись машинист и пассажир с бутылкой из-под пива в руках. Согласно имеющимся данным пассажир вел себя неадекватно.

Об этом пишет канал "Харьков1654".

Как сообщается, кроме распития алкогольного напитка в общественном месте, мужчина цеплялся к пассажирам, а затем и вовсе ударил по зеркалу состава.

Внимание — на видео присутствует ненормативная лексика.

Видео инцидента стало вирусным.

Ни машинист, ни второй участник драки в полицию не обратились. Но правоохранители сами нашли видео в интернете и начали проверку по факту ситуации. В комментариях к видео пользователи похвалили поступок машиниста, а также отметили необычайную ловкость мужчины с пивом.

Первопричина драки устанавливается, полиции удалось выяснить, что конфликт произошел на станции метро "Проспект Гагарина".

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье водитель маршрутного автобуса поскандалил с пассажирами из-за пенсионеров в салоне. В итоге ссоры он высадил из маршрутки всех и уехал. Полиция оштрафовала его и начала расследование по статье хулиганство.

Теги:
#Харьков #Драка #Метрополитен #Машинист
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