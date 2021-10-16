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Відео бійки машиніста метро з п’яним пасажиром в Харкові стало вірусним (18+)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Станція метрополітену. Новина оновлена 16 жовтня 2021, 14:22
Станція метрополітену.

Інцидент стався на Холодногірсько-Заводській лінії метрополітену.

В суботу 16 жовтня у регіональних Телеграм-групах Харкова з’явилося відео бійки в метро. У спарингу зійшлися машиніст і пасажир з пляшкою з-під пива в руках. Згідно з наявними даними пасажир поводився неадекватно.

Про це пише канал "Харьков1654".

Як повідомляється, крім розпивання алкогольного напою в громадському місці, чоловік чіплявся до пасажирів, а потім вдарив по дзеркалу складу.

Увага — на відео присутня ненормативна лексика.

Відео інциденту стало вірусним.

Ні машиніст, ні другий учасник бійки в поліцію не звернулися. Але правоохоронці самі знайшли відео в інтернеті і почали перевірку за фактом ситуації. У коментарях до відео користувачі похвалили вчинок машиніста, а також відзначили надзвичайну спритність чоловіка з пивом.

Першопричина бійки встановлюється, поліції вдалося з’ясувати, що конфлікт стався на станції метро "Проспект Гагаріна".

Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі водій маршрутного автобуса поскандалив з пасажирами через пенсіонерів в салоні. В результаті сварки він висадив з маршрутки всіх і поїхав. Поліція оштрафувала його і почала розслідування за статтею хуліганство.

Теги:
#Харків #Бійка #Метрополітен #Машиніст
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