У Запоріжжі маршрутник назвав пільговика "бидлом е**чим", і тепер за це поплатиться (відео)

Поліція опитала свідків і почала розслідування інциденту.

У Запоріжжі водій маршрутки №69, яка їде з Запорізької площі до провулка Квіткового, нецензурно вилаявся на пенсіонера, що сів в транспорт. Це не перший випадок агресії відносно представника пільгового контингенту в місті — місяць тому пенсіонера вдарили дверима по голові. В результаті жовтневого інциденту водій висадив усіх пасажирів і поїхав.

Про це повідомляє телеграм-канал "Це Запоріжжя".

"Мені нас*ати, що ти говориш", "бидло е**че" — так водій спілкувався з пенсіонером, а потім зупинив маршрутку і ультимативно змусив вийти всіх, хто був в транспорті.

Відео конфлікту записав один з пасажирів. Сам інцидент стався ще 13 жовтня.

Через вчинок водія на перевізника склали акт про порушення правил, а водія оштрафували і винесли постанову про порушення правил карантину.

За сутичку з пасажирами йому загрожує звинувачення в хуліганстві (ч. 1 ст. 296) — вже відкрито кримінальну справу. Санкція статті — від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Запоріжжі водієві, що вдарив пенсіонера дверима маршрутки пред’явили підозру за статтею хуліганство, а з перевізником розірвали контракт.