В Запорожье маршрутчик назвал льготника "быдлом е**чим", и теперь за это поплатится (видео)

Полиция опросила свидетелей и начала расследование инцидента.

В Запорожье водитель маршрутки №69, которая едет с Запорожской площади до переулка Цветочного, нецензурно выругался на пенсионера севшего в транспорт. Это не первый случай агрессии в отношении представителя льготного контингента в городе — месяц назад пенсионера ударили дверью по голове. В итоге октябрьского инцидента водитель высадил всех пассажиров и уехал.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Это Запорожье".

"Мне нас*ать, что ты говоришь", "быдло е**чее" — так водитель общался с пенсионером, а затем остановил маршрутку и ультимативно заставил выйти всех, кто был в транспорте.

Видео конфликта записал один из пассажиров. Сам инцидент произошел еще 13 октября.

Из-за поступка водителя на перевозчика составили акт о нарушении правил, а водителя оштрафовали и вынесли постановление про нарушение правил карантина.

За стычку с пассажирами ему грозит обвинение в хулиганстве (ч. 1 ст. 296) — уже открыто уголовное дело. Санкция статьи — от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожье водителю ударившему пенсионера дверью маршрутки предъявили подозрение по статье хулиганство, а с перевозчиком разорвали контракт.