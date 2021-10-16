Укр

В Запорожье маршрутчик назвал льготника "быдлом е**чим", и теперь за это поплатится (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
27
Автобус 69 маршрута Новость обновлена 16 октября 2021, 10:45
Автобус 69 маршрута

Полиция опросила свидетелей и начала расследование инцидента.

В Запорожье водитель маршрутки №69, которая едет с Запорожской площади до переулка Цветочного, нецензурно выругался на пенсионера севшего в транспорт. Это не первый случай агрессии в отношении представителя льготного контингента в городе — месяц назад пенсионера ударили дверью по голове. В итоге октябрьского инцидента водитель высадил всех пассажиров и уехал.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Это Запорожье".

"Мне нас*ать, что ты говоришь", "быдло е**чее" — так водитель общался с пенсионером, а затем остановил маршрутку и ультимативно заставил выйти всех, кто был в транспорте.

Видео конфликта записал один из пассажиров. Сам инцидент произошел еще 13 октября.

Из-за поступка водителя на перевозчика составили акт о нарушении правил, а водителя оштрафовали и вынесли постановление про нарушение правил карантина.

За стычку с пассажирами ему грозит обвинение в хулиганстве (ч. 1 ст. 296) — уже открыто уголовное дело. Санкция статьи — от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожье водителю ударившему пенсионера дверью маршрутки предъявили подозрение по статье хулиганство, а с перевозчиком разорвали контракт.

Теги:
#Запорожье #Маршрутка #Пенсионер
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