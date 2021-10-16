В Харькове собаки загрызли старушку во дворе ее дома (фото 18+)

Что стало причиной агрессии собак пока неизвестно.

Бойцовские собаки не всегда являются самыми безопасными домашними животными, особенно если рядом нет их хозяина. Пример такой истории произошел в Харькове, где пять мастиффов загрызли 81-летнюю женщину.

Как отмечает пресс-служба полиции области, происшествие произошло около 17:00.

Жительница одного из домовладений позвонила правоохранителям и сообщила, что собаки убили ее пожилую соседку.

Местные телеграм-каналы сообщают, что это произошло на улице Колонной, 39. Хозяйкой животных является дочь погибшей, она отошла по своим делам, оставив мать наедине с мастиффами.

Всего в их дворе проживает пять собак этой породы.

Фото с погибшей были размещены в сети, однако публиковать их "Телеграф" не станет. Впрочем, желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке (осторожно, кадры не для слабонервных и 18+).

В Харькове собаки загрызли женщину

Двор, в котором собаки убили старушку

По факту происшествия открыто уголовное дело по статье 115 (убийство) с отметкой "несчастный случай".

Мастиффы считаются одними из крупнейших собак в мире и известны человеку еще со времен Римской империи, где их использовали, в том числе и для гладиаторских боев. Считается, что у них миролюбивый и добрый характер, но в силу своих размеров они требуют дрессировки. Человеком зачастую используются в качестве сторожевой собаки и компаньона.

Как сообщалось ранее, недавно в Черкассах в больницу доставили 7-летнего ребенка, который сильно пострадал из-за нападения собак своей бабушки. Мальчик две недели пробыл в коме и умер так и не выйдя из нее.