В больнице Черкасс умер 7-летний мальчик, над которым могла издеваться его бабушка

За жизнь ребенка боролись две недели

После двух недель борьбы за жизнь в больнице Черкасс умер 7-летний мальчик, которого в обморочном состоянии и с многочисленными ранениями забрали со двора его бабушки. Ребенок все это время находилась в терминальной коме и умер, не приходя в сознание.

Об этом местному изданию "Обо всем" сообщил директор Черкасской детской больницы Николай Кондрацкий.

Отмечается, что 7-летний Андрюша ушел из жизни в 18:10 в воскресенье, 5 сентября. У него были многочисленные травмы и раны, в частности гематома головного мозга, оторванные уши, часть полового органа и нижняя губа.

В издевательствах над ребенком подозревают его неродную бабушку Викторию Лясову, которая привлекалась к уголовной ответственности за нелегальное разведение собак крупных пород — алабаев. Суд Черкасс взял женщину под стражу на два месяца за оставление ребенка в опасности.

Сама же бабушка утверждает, что мальчик якобы упал из кучи кирпича в их дворе и она оказывала ему помощь самостоятельно дома, а когда ребенку стало хуже — обратилась к медикам. Ни правоохранители, ни врачи, в эту версию не верят.

Родители мальчика в момент, когда их ребенка госпитализировали, находились в Киеве, ведь женщине понадобилась операция.

Журналисты "Телеграфа" после госпитализации мальчика побывали возле дома, где все произошло.