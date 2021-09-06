У лікарні Черкас помер 7-річний хлопчик, над яким могла знущатися його бабуся

За життя дитини боролися два тижні

Після двох тижнів боротьби за життя у лікарні Черкас помер 7-річний хлопчик, якого у непритомному стані та з численними пораненнями забрали з подвір’я його бабусі. Дитина увесь цей час перебувала у термінальній комі і померла, не приходячи до тями.

Про це місцевому виданню "Про все" повідомив директор Черкаської дитячої лікарні Микола Кондрацький.

Зазначається, що 7-річний Андрійко пішов з життя о 18:10 у неділю, 5 вересня. У нього були численні травми та рани, зокрема гематома головного мозку, відірвані вуха, частина статевого органу і нижня губа.

У знущаннях над дитиною підозрюють його нерідну бабусю Вікторію Лясову, яка притягувалася до кримінальної відповідальності за нелегальне розведення собак великих порід — алабаїв. Суд Черкас взяв жінку під варту на два місяці за залишення дитини у небезпеці.

Сама ж бабуся стверджує, що хлопчик нібито впав з купи цегли у їх дворі і вона надавала йому допомогу самостійно вдома, а коли дитині стало гірше — звернулась до медиків. Ні правоохоронці, ні лікарі, у цю версію не вірять.

Батьки хлопчика у момент, коли їх дитину госпіталізували, перебували у Києві, адже жінці знадобилася операція.

Журналісти "Телеграфу" після госпіталізації хлопчика побували біля будинку, де все сталося.