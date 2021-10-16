У Харкові собаки загризли жінку у дворі її будинку (фото 18+)

Що стало причиною агресії собак поки невідомо.

Бійцівські собаки не завжди є найбезпечнішими тваринами, особливо якщо поруч немає їх господаря. Приклад такої історії стався в Харкові, де п’ять мастифів загризли 81-річну жінку.

Як зазначає пресслужба поліції області, пригода сталася близько 17:00.

Мешканка одного з домоволодінь зателефонувала правоохоронцям та повідомила, що собаки вбили її літню сусідку.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що це сталося на вулиці Колонній, 39. Господинею тварин є дочка загиблої, вона відійшла у своїх справах, залишивши матір наодинці з мастифами.

Всього в їхньому дворі проживає п’ять собак цієї породи.

Фото з загиблою були розміщені в мережі, однак публікувати їх "Телеграф" не стане. Втім, охочі можуть ознайомитися з ними за цим посиланням (обережно, кадри не для людей зі слабкими нервами та 18+).

У Харкові собаки загризли жінку

Двір, в якому собаки вбили бабусю

За фактом події порушено кримінальну справу за статтею 115 (вбивство) з відміткою "нещасний випадок".

Мастифи вважаються одними з найбільших собак у світі та відомі людині ще з часів Римської імперії, де їх використовували, в тому числі й для гладіаторських боїв. Вважається, що у них миролюбний і добрий характер, але в силу своїх розмірів вони вимагають дресування. Людиною часто використовуються в якості сторожової собаки і компаньйона.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Черкасах в лікарню доставили 7-річну дитину, яка сильно постраждала через напад собак своєї бабусі. Хлопчик два тижні пробув у комі і помер так і не вийшовши з неї.