Укр

В Харькове спустя почти 7 лет посадят убийцу таксиста (видео задержания)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Задержание осужденного. Новость обновлена 22 октября 2021, 17:31
Задержание осужденного.

Во время задержания он заявил, что не знал о розыске.  

Убил таксиста и скрывался от наказания. В Харьковской области задержали мужчину, который еще в 2014 году напал на водителя такси с ножом. 

Об этом сообщает нацполиция региона. 

В декабре почти семь лет назад харьковчанин ранил таксиста в грудь, мужчина умер в больнице. На момент совершения преступления ему было 24 года. Расследование и судебная тяжба продолжались несколько лет. Суд приговорил мужчину к 10 годам за совершение умышленного убийства, но тот посчитал приговор не правильным и подал апелляцию. 

Задержанный убийца таксиста
Задержанный убийца таксиста

Апелляционный суд также решил, что приговор не корректен и заменил его — на 12 лет. Мужчина скрылся от правосудия и до 22 октября был "в бегах". Его задержали в Харькове. 

Отметим, что задержанный заявил правоохранителям, что не должен выполнять решение суда и что не знал о нахождении в розыске. 

В ближайшее время его отправят в пенитенциарное учреждение для отбывания наказания. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе нашли труп на чердаке — он частично скелетизировался. Полиция начала расследование убийства.

Теги:
#Харьков #Убийство #Таксист
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