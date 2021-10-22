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У Харкові через майже 7 років посадять вбивцю таксиста (відео затримання)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Затримання засудженого.
Затримання засудженого.

Під час затримання він заявив, що не знав про розшук.

Вбив таксиста і переховувався від покарання. У Харківській області затримали чоловіка, який ще в 2014 році напав на водія таксі з ножем.

Про це повідомляє нацполіція регіону.

У грудні майже сім років тому харків’янин поранив таксиста в груди, чоловік помер в лікарні. На момент скоєння злочину йому було 24 роки. Розслідування і судовий розгляд тривали кілька років. Суд засудив чоловіка до 10 років за вчинення умисного вбивства, але той вважав вирок не правильним і подав апеляцію.

Затриманий вбивця таксиста
Затриманий вбивця таксиста

Апеляційний суд також вирішив, що вирок не коректний і замінив його — на 12 років. Чоловік сховався від правосуддя і до 22 жовтня був "в бігах". Його затримали в Харкові.

Відзначимо, що затриманий заявив правоохоронцям, що не повинен виконувати рішення суду і що не знав про знаходження в розшуку.

Найближчим часом його відправлять до пенітенціарної установи для відбування покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі знайшли труп на горищі — він частково скелетизувався. Поліція почала розслідування вбивства.

Теги:
#Харків #Вбивство #Таксист
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