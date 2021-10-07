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В Одесі знайшли скелет на горищі: поліція почала розслідування за статтею "вбивство" (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Біля місця виявлення тіла — кілька зелених зон для відпочинку. Новина оновлена 07 жовтня 2021, 15:53
Біля місця виявлення тіла — кілька зелених зон для відпочинку.

Тіло на горищі пролежало не один тиждень.

У Суворовському районі Одеси комунальники з Інфоксводоканала — місцевого постачальника послуг водопостачання та водовідведення на одному з горищ знайшли тіло людини.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ху ** а Одеса".

Тіло померлого або загиблого, було частково склетизоване. Як розповіли "Телеграфу" в пресслужбі поліції Одеської області труп виявили під час ремонтних робіт. Його особа не встановлена, а останки передані на експертизу.

Скелет знайшли на горищі
Скелет знайшли на горищі
Скелетизовані рештки в Одесі
Скелетизовані рештки в Одесі

Смерть невідомого розслідуватимуть за статтею 115 частина 1 (вбивство) з позначкою "природна смерть".

Тіло могло лежати кілька місяців
Тіло могло лежати кілька місяців

Надзвичайна подія сталася на вулиці Яші Гордієнка 1д — це житлова п’ятиповерхівка на два під’їзди.

Розташування будинку на карті Одеси
Розташування будинку на карті Одеси

У коментарях користувачі здивувалися тому, що мешканці будинку не відчували запаху і припустили, що тіло може лежати там з весни на основі ступеня розкладання.

Також коментатори припустили, ким може бути цей загиблий. Не обійшлося і без саркастичних жартів.

Раніше "Телеграф" писав, що в лісі під Києвом знайшли тіло чоловіка — його виявили після нападу на Сергія Шефіра, першого помічника Зеленського.

Теги:
#Одеса #Комунальні служби #Скелет #Труп
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