В Одесі знайшли скелет на горищі: поліція почала розслідування за статтею "вбивство" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 246
Тіло на горищі пролежало не один тиждень.
У Суворовському районі Одеси комунальники з Інфоксводоканала — місцевого постачальника послуг водопостачання та водовідведення на одному з горищ знайшли тіло людини.
Про це повідомляє телеграм-канал "Ху ** а Одеса".
Тіло померлого або загиблого, було частково склетизоване. Як розповіли "Телеграфу" в пресслужбі поліції Одеської області труп виявили під час ремонтних робіт. Його особа не встановлена, а останки передані на експертизу.
Смерть невідомого розслідуватимуть за статтею 115 частина 1 (вбивство) з позначкою "природна смерть".
Надзвичайна подія сталася на вулиці Яші Гордієнка 1д — це житлова п’ятиповерхівка на два під’їзди.
У коментарях користувачі здивувалися тому, що мешканці будинку не відчували запаху і припустили, що тіло може лежати там з весни на основі ступеня розкладання.
Також коментатори припустили, ким може бути цей загиблий. Не обійшлося і без саркастичних жартів.
Раніше "Телеграф" писав, що в лісі під Києвом знайшли тіло чоловіка — його виявили після нападу на Сергія Шефіра, першого помічника Зеленського.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-