Під час пошуку кілерів Шефіра в лісі під Києвом знайшли труп: подробиці

Копи в пошуку доказів у справі Шефіра виявили повішену людину

Під Києвом тривають слідчі дії у справі про замах на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, авто якого обстріляли з автоматів 22 вересня.

Як повідомляє "УНН" з посиланням на джерело в поліції, в лісі, звідки стріляли кілери, виявили труп чоловіка.

За попередньою інформацією, ці два випадки не пов’язані між собою. Копи знайшли тіло хлопця, який, ймовірно, повісився під час велопрогулянки кілька місяців тому і був безвісти зниклим. Версії насильницької смерті і самогубства зараз розглядають слідчі.

Нагадаємо, напад на автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра стався 22 вересня між двома селами — Лісники та Ходосівка на в’їзді до Києва. По водійським дверям і колесам "Ауді" нападники випустили 18 куль, поранення отримав водій Шефіра — його госпіталізували в "Феофанію".

Пізніше в МВС озвучили основні версії замаху на Сергія Шефіра.

Про те, що сталося, висловився і сам Володимир Зеленський, який назвав Шефіра близьким другом і пообіцяв повернутися до Києва відразу ж після виступу на Генасамблеї в ООН.