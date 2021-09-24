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Під час пошуку кілерів Шефіра в лісі під Києвом знайшли труп: подробиці

Автор
Олена Волкова
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На прочісування лісу, де орудували кілери, направили сотні військових, які знайшли бездиханне тіло чоловіка Новина оновлена 24 вересня 2021, 15:25
На прочісування лісу, де орудували кілери, направили сотні військових, які знайшли бездиханне тіло чоловіка

Копи в пошуку доказів у справі Шефіра виявили повішену людину

Під Києвом тривають слідчі дії у справі про замах на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, авто якого обстріляли з автоматів 22 вересня.

Як повідомляє "УНН" з посиланням на джерело в поліції, в лісі, звідки стріляли кілери, виявили труп чоловіка.

За попередньою інформацією, ці два випадки не пов’язані між собою. Копи знайшли тіло хлопця, який, ймовірно, повісився під час велопрогулянки кілька місяців тому і був безвісти зниклим. Версії насильницької смерті і самогубства зараз розглядають слідчі.

Нагадаємо, напад на автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра стався 22 вересня між двома селами — Лісники та Ходосівка на в’їзді до Києва. По водійським дверям і колесам "Ауді" нападники випустили 18 куль, поранення отримав водій Шефіра — його госпіталізували в "Феофанію".

Пізніше в МВС озвучили основні версії замаху на Сергія Шефіра.

Про те, що сталося, висловився і сам Володимир Зеленський, який назвав Шефіра близьким другом і пообіцяв повернутися до Києва відразу ж після виступу на Генасамблеї в ООН.

Теги:
#Київ #Замах #Труп #Сергій Шефір
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