Укр

В Одессе нашли скелет на чердаке: полиция начала расследование по статье "убийство" (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Возле места обнаружения тела - несколько зеленых зон для отдыха. Новость обновлена 07 октября 2021, 15:53
Возле места обнаружения тела - несколько зеленых зон для отдыха.

Тело на чердаке пролежало не одну неделю.

В Суворовском районе Одессы коммунальщики из Инфоксводоканала — местного поставщика услуг водоснабжения и водоотведения на одном из чердаков нашли тело человека.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

Тело умершего или погибшего, было частично скелетизировано. Как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе полиции Одесской области труп обнаружили во время ремонтных работ. Его личность не установлена, а останки переданы на экспертизу.

Скелет нашли на чердаке
Скелет нашли на чердаке
Скелетизированные останки в Одессе
Скелетизированные останки в Одессе

Смерть неизвестного будут расследовать по статье 115 части 1 (убийство) с пометкой "естественная смерть".

Тело могло лежать несколько месяцев
Тело могло лежать несколько месяцев

ЧП произошло на улице Яши Гордиенко 1д — это жилая пятиэтажка на два подъезда.

Расположение дома на карте Одессы
Расположение дома на карте Одессы

В комментариях пользователи удивились тому, что жители дома не чувствовали запаха и предположили, что тело может лежать там с весны на основе степени разложения.

Также комментаторы предположили, кем может быть этот погибший. Не обошлось и без саркастических шуток.

Ранее "Телеграф" писал, что в лесу под Киевом нашли тело мужчины — его обнаружили после нападения на Сергея Шефира, первого помощника Зеленского.

Теги:
#Одесса #Коммунальные службы #Скелет #Труп
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