В Одессе нашли скелет на чердаке: полиция начала расследование по статье "убийство" (фото)
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Тело на чердаке пролежало не одну неделю.
В Суворовском районе Одессы коммунальщики из Инфоксводоканала — местного поставщика услуг водоснабжения и водоотведения на одном из чердаков нашли тело человека.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".
Тело умершего или погибшего, было частично скелетизировано. Как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе полиции Одесской области труп обнаружили во время ремонтных работ. Его личность не установлена, а останки переданы на экспертизу.
Смерть неизвестного будут расследовать по статье 115 части 1 (убийство) с пометкой "естественная смерть".
ЧП произошло на улице Яши Гордиенко 1д — это жилая пятиэтажка на два подъезда.
В комментариях пользователи удивились тому, что жители дома не чувствовали запаха и предположили, что тело может лежать там с весны на основе степени разложения.
Также комментаторы предположили, кем может быть этот погибший. Не обошлось и без саркастических шуток.
Ранее "Телеграф" писал, что в лесу под Киевом нашли тело мужчины — его обнаружили после нападения на Сергея Шефира, первого помощника Зеленского.
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