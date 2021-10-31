Под Харьковом депутат облсовета на внедорожнике врезалась в поезд (фото)

Задержка пассажирского состава составила почти 1,5 часа

В Харьковской области в аварию с пассажирским поездом попала депутат облсовета Ольга Львова. Женщину на внедорожнике Mitsubishi Pajero задел поезд "Лисичанск-Ужгород", когда она выехала на железнодорожный переезд на красный свет.

Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает KlymenkoTime в Telegram.

По их информации, правила дорожного движения нарушила сама депутат. После столкновения ее автомобиля с поездом женщина получила травму головы, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на теле. Ее доставили в больницу.

В полиции региона факт аварии подтвердили. По данным правоохранителей, ДТП произошло на железнодорожном переезде в селе Максимовка в Богодуховском районе Харьковщины. Женщина 1958 года рождения на автомобиле Mitsubishi Pajero выехала на регулируемый железнодорожный переезд, когда загорелся красный сигнал светофора и включилась предупредительная сигнализация. В это время пассажирский поезд сообщением "Лисичанск-Ужгород", отправлявшийся со станции Максимовка, совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля.

Инцидент произошел 30 октября около 13:55 на улице Железнодорожная, после чего женщину с травмами сразу забрала скорая. А поезд задержался на станции на 1,5 часа.

Под Харьковом Mitsubishi Pajero протаранило поезд "Лисичанск-Ужгород"

За рулем автомобиля находилась депутат облсовета Ольга Львова

Следует отметить, что Ольга Львова родилась в июне 1958 года, а по данным движения "Честно" женщина проживает в селе Кадница Богодуховского района Харьковщины. С этого села до места ДТП в селе Максимовка можно доехать примерно за 10 минут.

Добавим, что Ольга Львова в 2015 году стала депутатом Харьковского областного совета от БПП "Солидарность". Сейчас женщина входит во фракцию партии "Блок Светличной — ВМЕСТЕ!" (с 2020 года).

Ольга Львова

Как сообщал "Телеграф" ранее, депутат от "Евросолидарности" Николай Бобровский устроил смертельную аварию — сбил человека на пешеходном переходе трассы "Киев — Чоп".