Под Харьковом депутат облсовета на внедорожнике врезалась в поезд (фото)
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Задержка пассажирского состава составила почти 1,5 часа
В Харьковской области в аварию с пассажирским поездом попала депутат облсовета Ольга Львова. Женщину на внедорожнике Mitsubishi Pajero задел поезд "Лисичанск-Ужгород", когда она выехала на железнодорожный переезд на красный свет.
Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает KlymenkoTime в Telegram.
По их информации, правила дорожного движения нарушила сама депутат. После столкновения ее автомобиля с поездом женщина получила травму головы, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на теле. Ее доставили в больницу.
В полиции региона факт аварии подтвердили. По данным правоохранителей, ДТП произошло на железнодорожном переезде в селе Максимовка в Богодуховском районе Харьковщины. Женщина 1958 года рождения на автомобиле Mitsubishi Pajero выехала на регулируемый железнодорожный переезд, когда загорелся красный сигнал светофора и включилась предупредительная сигнализация. В это время пассажирский поезд сообщением "Лисичанск-Ужгород", отправлявшийся со станции Максимовка, совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля.
Инцидент произошел 30 октября около 13:55 на улице Железнодорожная, после чего женщину с травмами сразу забрала скорая. А поезд задержался на станции на 1,5 часа.
Следует отметить, что Ольга Львова родилась в июне 1958 года, а по данным движения "Честно" женщина проживает в селе Кадница Богодуховского района Харьковщины. С этого села до места ДТП в селе Максимовка можно доехать примерно за 10 минут.
Добавим, что Ольга Львова в 2015 году стала депутатом Харьковского областного совета от БПП "Солидарность". Сейчас женщина входит во фракцию партии "Блок Светличной — ВМЕСТЕ!" (с 2020 года).
Как сообщал "Телеграф" ранее, депутат от "Евросолидарности" Николай Бобровский устроил смертельную аварию — сбил человека на пешеходном переходе трассы "Киев — Чоп".
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