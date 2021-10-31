Під Харковом депутатка облради на позашляховику врізалася в поїзд (фото)

Затримка пасажирського потяга склала майже 1,5 години

У Харківській області у аварію з пасажирським потягом потрапила депутат облради Ольга Львова. Жінку на позашляховику Mitsubishi Pajero зачепив поїзд "Лисичанськ-Ужгород", коли вона виїхала на залізничний переїзд на червоне світло.

Про це у неділю, 31 жовтня, повідомляє KlymenkoTime у Telegram.

За їх інформацією, правила дорожнього руху порушила сама депутатка. Після зіткнення її автомобіля з поїздом жінка отримала травму голови, струс мозку, забої та синці на тілі. Її доставили у лікарню.

У поліцію регіону факт аварії підтвердили. За даними правоохоронців, ДТП сталася на залізничному переїзді в селі Максимівка у Богодухівському районі Харківщини. Жінка 1958 року народження на автомобілі Mitsubishi Pajero виїхала на регульований залізничний переїзд, коли вже загорівся червоний сигнал світлофору та увімкнулася попереджувальна сигналізація. У цей час пасажирський потяг сполученням "Лисичанськ-Ужгород", який відправлявся зі станції Максимівка, здійснив бокове зіткнення в праву частину автомобіля.

Інцидент трапився 30 жовтня близько 13:55 на вулиці Залізнична, після чого жінку з травмами одразу забрала швидка. А потяг затримався на станції на 1,5 години.

Під Харковом Mitsubishi Pajero протаранило потяг "Лисичанськ-Ужгород"

За кермом автомобіля перебувала депутатка облради Ольга Львова

Варто зазначити, що Ольга Львова народилася у червні 1958 року, а за даними руху "Чесно" жінка проживає у селі Кадниця Богодухівського району Харківщини. З цього села до місця ДТП у селі Максимівка можна доїхати приблизно за 10 хвилин.

Додамо, що Ольга Львова у 2015 році стала депутатом Харківської обласної ради від БПП "Солідарність". Зараз жінка входить у фракцію партії "Блок Світличної — РАЗОМ!" (з 2020 року).

Ольга Львова

Як повідомляв "Телеграф" раніше, депутат від "Євросолідарності" Микола Бобровський влаштував смертельну аварію — збив людину на пішохідному переході траси "Київ — Чоп".