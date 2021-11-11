Главное не унывать: позитивный владелец сгоревшего авто в Харькове повеселил сеть (видео)

Пламя охватило машину буквально за несколько минут

Невероятным везением отделался водитель из Харькова, который припарковал свою машину за несколько минут до того, как она загорелась.

Подробности пожара, произошедшего в четверг, 11 ноября, сообщают в местной ГСЧС.

Инцидент случился на проспекте Науки. На одной из парковок внезапно вспыхнул автомобиль, что успели заснять несколько прохожих и даже водителей. Владельца машины отыскали практически сразу — он был в одном из магазинов неподалеку, но спасти транспортное средство не удалось.

Прибывшим на место спасателям понадобилось около двадцати минут, чтобы полностью погасить пламя. Впрочем, автомобиль уже получил достаточно серьезные повреждения, из-за которых не подлежит восстановлению.

Впрочем, больше всего пользователей сети в этой ситуации поразила реакция водителя. Отвечая на вопросы кого-то из прохожих, он объяснил, что пожарные успели очень быстро, доехали за три минуты, но пожар уже занял большую часть авто. Назвал также парень и причину — проблема с электропроводкой, вероятнее всего с прикуривателем.

На все вопросы он отвечал спокойно и с улыбкой, из-за чего расположил к себе большинство интернет-пользователей. Многие искренне сочувствуют ему и одновременно радуются, что сам он не пострадал.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном загорании на Прикарпатье, где в одном пожаре сгорело сразу восемь автомобилей.