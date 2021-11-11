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Головне не сумувати: позитивний власник згорілого авто у Харкові повеселив мережу (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Пожежа сталася на проспекті Науки Новина оновлена 11 листопада 2021, 12:44
Пожежа сталася на проспекті Науки

Полум’я охопило машину буквально за кілька хвилин

Неймовірним везінням відбувся водій із Харкова, який припаркував свою машину за кілька хвилин до того, як вона спалахнула.

Подробиці пожежі, що сталася у четвер, 11 листопада, повідомляють у місцевій ДСНС.

Інцидент трапився на проспекті Науки. На одній із парковок раптово загорівся автомобіль, що встигли зняти кілька перехожих і навіть водіїв. Власника машини знайшли практично відразу — він був в одному з магазинів неподалік, але врятувати транспортний засіб не вдалося.

Рятувальникам, котрі прибули на місце, знадобилося близько двадцяти хвилин, щоб повністю погасити полум’я. Втім, автомобіль уже отримав досить серйозні ушкодження, через які не підлягає відновленню.

Втім, найбільше користувачів мережі у цій ситуації вразила реакція водія. Відповідаючи на запитання когось із перехожих, він пояснив, що пожежники встигли дуже швидко, доїхали за три хвилини, але пожежа вже зайняла більшу частину авто. Назвав також хлопець і причину — проблема з електропроводкою, найімовірніше з прикурювачем.

На всі запитання він відповідав спокійно і з усмішкою, через що привернув до себе більшість інтернет-користувачів. Багато хто щиро співчуває йому і водночас радіє, що сам він не постраждав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про масштабне загоряння на Прикарпатті, де в одній пожежі згоріло одразу вісім автомобілів.

Теги:
#Автомобіль #Пожежа #Харків
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