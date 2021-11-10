Вигоріли вщент вісім авто: фото наслідків масштабної пожежі на Прикарпатті

Загиблих та постраждалих не виявили.

У Калуші Івано-Франківської області на вулиці Промисловій рано вранці 10 листопада згорів гараж з автомобілями.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій області.

Гараж із навісом обладнали на території колишнього пункту прийняття металобрухту. Про те, що він спалахнув, повідомили близько пів на п’яту ранку.

Будівля гаража вигоріла майже повністю Пожежник гасять спалах Пожежа в Калуші обійшлася без жертв

Пожежу гасили два розрахунки. На момент прибуття першого підрозділу весь гараж був охоплений полум’ям. Усередині було вісім автомобілів. Вогонь погрожував перекинутися на будинки навколо. Пожежники змогли взяти загоряння під контроль, попри те, що навколо було багато легкозаймистих предметів. Полум’я локалізували трохи більше ніж за пів години, остаточно погасили пожежу вже до шостої ранку.

У полум’ї постраждали автомобілі На гасіння пожежі направили два розрахунки

Вигоріло близько 300 квадратних метрів приміщення. Під загрозою займання була сусідня будівля, але пожежникам вдалося запобігти розширенню вогнища пожежі.

Власникам авто залишається підраховувати матеріальні збитки

Гасінням займалися 16 пожежників, залучили чотири машини.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну пожежу у Кам’янському, Дніпропетровській області. Там загорілися магазини, ломбард та кафе на площі близько 700 квадратів.