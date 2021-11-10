Укр

Выгорели дотла восемь авто: фото последствий масштабного пожара на Прикарпатье

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Причины пожара в Калуше выясняются. Новость обновлена 10 ноября 2021, 13:35
Причины пожара в Калуше выясняются.

Погибших и пострадавших не обнаружили.

В Калуше Ивано-Франковской области на улице Промышленной ранним утром 10 ноября сгорел гараж с автомобилями. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям области. 

Гараж с навесом оборудовали на территории бывшего пункта приема металлолома. О том, что он вспыхнул, сообщили около половины пятого утра. 

Здание гаража выгорело почти полностью
Здание гаража выгорело почти полностью
Пожарный тушат возгорание
Пожарный тушат возгорание
Пожар в Калуше обошелся без жертв
Пожар в Калуше обошелся без жертв

Пожар тушили два расчета. К моменту прибытия первого подразделения весь гараж был охвачен пламенем. Внутри находились восемь автомобилей. Огонь угрожал перекинуться на здания вокруг. Пожарные смогли взять возгорание под контроль, несмотря на то, что вокруг находилось много легковоспламеняемых предметов. Пламя локализировали чуть более чем за пол часа, окончательно погасили пожар уже к шести утра. 

В пламени пострадали автомобили
В пламени пострадали автомобили
На тушение пожара направили два расчета
На тушение пожара направили два расчета

Выгорело около 300 квадратных метров помещения. Под угрозой возгорания было соседнее здание, но пожарным удалось предупредить расширение очага пожара. 

Собственникам авто остается подсчитывать материальный ущерб
Собственникам авто остается подсчитывать материальный ущерб

Тушением занимались 16 пожарных, задействовали четыре машины. 

Ранее "Телеграф" писал о масштабном пожаре в Каменском, Днепропетровской области. Там загорелись магазины, ломбард и кафе на площади около 700 квадратов

Теги:
#Пожар #Калуш #Ивано-Франковская область #Гараж
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