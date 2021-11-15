В Харькове трамвай сбил иностранную студентку - она в коме с переломом позвоночника (видео)
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Доставать девушку из-под трамвая пришлось спасателям
Днем в понедельник, 15 ноября, неподалеку от станции метро "Студенческая" в Харькове трамвай сбил молодую девушку, вследствие чего она в тяжелом состоянии попала в больницу.
Об этом со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям информирует "Телеграф".
Отмечается, что инцидент случился около обеда на перекрестке улиц Академика Павлова и Валентиновской, и девушка предварительно шла в наушниках, из-за чего и не заметила транспортное средство, двигавшееся по маршруту №27.
По данным "Суспільного", пострадавшей было 19 лет, и она студентка медуниверситета из другой страны, ее пришлось доставать спасателям, после чего девушку срочно забрала "скорая" с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом позвоночника, ребер, травмами таза и живота.
На данный момент она в коме I степени (выражается в глубокой потере сознания с сохранением рефлексов).
Очевидцы добавляют, что, судя по внешности, девушка родом из Индии или близких к ней стран.
Смотрите фото и видео с места событий:
Как сообщал "Телеграф", ранее водитель под метадоном отвлекся на телефон и сбил двух детей в Харькове.
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