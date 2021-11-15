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У Харкові трамвай збив іноземну студентку — вона у комі з переломом хребта (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Інцидент підняв великий галас Новина оновлена 15 листопада 2021, 17:25
Інцидент підняв великий галас

Діставати дівчину з-під трамвая довелося рятувальникам

Вдень у понеділок, 15 листопада, неподалік станції метро "Студентська" у Харкові трамвай збив молоду дівчину, внаслідок чого вона у тяжкому стані потрапила до лікарні.

Про це з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій інформує "Телеграф".

Зазначається, що інцидент трапився близько обіду на перехресті вулиць Академіка Павлова та Валентинівської, і дівчина попередньо йшла у навушниках, через що й не помітила транспортний засіб, що рухався маршрутом №27.

Місце аварії на карті Харкова
Місце аварії на карті Харкова

За даними "Суспільного", постраждалій було 19 років, і вона студентка медуніверситету з іншої країни, її довелося діставати рятувальникам, після чого дівчину терміново забрала "швидка" з черепно-мозковою травмою, закритим переломом хребта, ребер, травмами тазу та живота.

На даний момент вона в комі І ступеня (виражається в глибокій втраті свідомості із збереженням рефлексів).

Очевидці додають, що, судячи з зовнішності, дівчина родом із Індії чи близьких до неї країн.

Дивіться фото та відео з місця подій:

Рух трамваїв на якийсь час довелося призупинити
Рух трамваїв на якийсь час довелося призупинити

Як повідомляв "Телеграф", раніше водій під метадоном відволікся на телефон і збив двох дітей у Харкові.

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#ДТП #Харків
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