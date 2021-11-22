Укр

"Забыли рассказать": жители Харькова столкнулись с проблемами при покупке билетов на поезда

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"УЗ"
"УЗ"

Люди не могут купить билеты на поезд на вторую половину декабря.

Жители Харькова столкнулись с неожиданной проблемой, которая заключается во внезапной отмене железнодорожных рейсов, следующих в Киев и западные регионы Украины.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков Life".

Отмечается, что "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на эти рейсы в период с 15 по 25 декабря.

"Причин такого казуса две: ремонт на участке железной дороги в Люботине и новое расписание движения поездов, которое никак не упорядочат", — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что многие жители города хотели побывать на популярных украинских курортах в Карпатах, а также посетить столицу, однако теперь это будет невозможно.

При этом некоторые указывают на то, что на сайте "УЗ" есть информацию об акции, согласно которой можно купить билет заранее со скидкой в 10-40%.

Однако несмотря на наличие рекламы, купить эти билеты не представляется возможным.

Как сообщалось ранее, в Боярке, что под Киевом, сотрудник железной дороги опустил шлагбаум и уснул. Из-за этого десятки автомобилей около получаса стояли в пробке.

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#Харьков #Укрзализныця
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