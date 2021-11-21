Укр

Был пьян? В Боярке десятки автомобилей застряли на переезде из-за железнодорожника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Железнодорожный переезд Новость обновлена 21 ноября 2021, 16:10
Железнодорожный переезд

Сотрудник "Укрзализныци" заснул на рабочем месте

В городе Боярка, который находится в 20 километрах от Киева, едва не произошел транспортный коллапс на железнодорожном переезде — шлагбаум закрыли на 30 минут, несмотря на то, что наплыва поездов не было вовсе. Виновником оказался работник железной дороги, которого заподозрили в употреблении спиртного.

Как сообщает Telegram-канал "Ху**** Киев", инцидент на переезде в Боярке произошел в субботу, 20 ноября. Десятки автомобилей около 30 минут ожидали проезда, а когда терпение лопнуло некоторые водители решили зайти в помещение и увидели, что работник железной дороги спит. В то же время, в некоторых СМИ предположили, что железнодорожник находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба "Укрзализныци" подтвердила факт того, что железнодорожный переезд в Боярке был закрыт около 30 минут, однако информацию по употреблению спиртного их сотрудником категорически отрицает.

По их словам, работнику боярского переезда стало плохо на рабочем месте и мужчине даже потребовалась госпитализация. Кроме того, как отметили в компании, мужчину проверяли на драгере сотрудники полиции и прибор не показал содержание алкоголя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Харьковом в ДТП на железной дороге попала депутат облсовета Ольга Львова. Женщину на внедорожнике Mitsubishi Pajero задел поезд "Лисичанск-Ужгород", когда она выехала на железнодорожный переезд на красный свет.

Теги:
#Киевская область #Укрзализныця #Боярка #Железнодорожный переезд
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