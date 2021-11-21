Був п’яний? У Боярці десятки автомобілів застрягли на переїзді через залізничника

Співробітник "Укрзалізниці" заснув на робочому місці

У місті Боярка, що знаходиться за 20 кілометрів від Києва, ледь не стався транспортний колапс на залізничному переїзді — шлагбаум зачинили на 30 хвилин попри те, що напливу поїздів не було зовсім. Винуватцем виявився працівник залізниці, якого запідозрили у вживанні спиртного.

Як повідомляє Telegram-канал "Ху**** Киев", інцидент на переїзді у Боярці стався у суботу, 20 листопада. Десятки автомобілів близько 30 хвилин очікували проїзду, а коли терпець урвався деякі водії вирішили зайти у приміщення і побачили, що працівник залізниці спить. В той самий час у деяких ЗМІ припустили, що залізничник перебував на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння.

Пресслужба "Укрзалізниці" підтвердила факт того, що залізничний переїзд у Боярці був зачинений близько 30 хвилин, однак інформацію щодо вживання спиртного їх співробітником категорично заперечила.

За їх словами, працівнику боярського переїзду стало погано на робочому місці і чоловіку навіть знадобилася госпіталізація. Крім того, як зазначили в компанії, чоловіка перевіряли на драгері співробітники поліції і прилад не показав вмісту алкоголю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Харковом у ДТП на залізниці потрапила депутат облради Ольга Львова. Жінку на позашляховику Mitsubishi Pajero зачепив поїзд "Лисичанськ-Ужгород", коли вона виїхала на залізничний переїзд на червоне світло.