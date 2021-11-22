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"Забули розповісти": мешканці Харкова зіткнулися з проблемами при купівлі квитків на потяги

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"УЗ" Новина оновлена 22 листопада 2021, 21:36
"УЗ"

Люди не можуть купити квитки на поїзд на другу половину грудня.

Мешканці Харкова зіткнулися з несподіваною проблемою, яка полягає у раптовому скасуванні залізничних рейсів, які прямують до Києва та західних регіонів України.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Харків Life".

Зазначається, що "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на ці рейси у період з 15 по 25 грудня.

"Причин такого казусу дві: ремонт на ділянці залізниці в Люботині та новий розклад руху поїздів, який ніяк не впорядкують", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні вказано, що багато жителів міста хотіли побувати на популярних українських курортах у Карпатах, а також відвідати столицю, проте тепер це буде неможливо.

При цьому деякі вказують на те, що на сайті "УЗ" є інформація про акцію, згідно з якою можна купити квиток заздалегідь зі знижкою 10-40%.

Однак попри наявність реклами, купити ці квитки неможливо.

Як повідомлялося раніше, у Боярці, що під Києвом, співробітник залізниці опустив шлагбаум і заснув. Через це десятки автомобілів близько пів години стояли у пробці.

Теги:
#Харків #Укрзалізниця
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