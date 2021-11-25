В Харькове автобус с пассажирами слетел с трассы, есть пострадавшие (фото, видео)
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Авария произошла на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".
В Харьковской области пассажирский автобус слетел в кювет. ДТП произошло на трассе между Харьковом и Полтавой близ города Валки Богодуховского района. Пострадали водитель и трое пассажиров.
Об этом сообщает полиция региона.
Автобус, улетевший с трассы, ехал из Москвы в Кременчуг. В момент аварии он направлялся в Киев. Внутри было 16 пассажиров. Авария произошла после 10 утра.
Водителя, а именно на переднюю часть автобуса пришелся основной удар, зажало искореженным металлом. Его доставали спасатели — мужчина госпитализирован в больницу Валок. Трое пассажиров также обратились за помощью к медикам.
Региональные СМИ сообщают, что автобус съехал с дороги после того как его "подрезал" грузовик ЗИЛ. Отметим, что на фото полиции на месте ДТП присутствует грузовой автотранспорт.
В результате аварии у автобуса выбито лобовое стекло. На месте работали сотрудники скорой и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее "Телеграф" писал про ДТП с автобусом в Болгарии — туристы из Северной Македонии заживо сгорели в автобусе. Погибли не менее 45 человек, выжить и выбраться из полыхающего транспорта удалось лишь семи пассажирам. Среди погибших — дети.
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