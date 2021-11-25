Укр

В Харькове автобус с пассажирами слетел с трассы, есть пострадавшие (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Последствия ДТП на трассе. Новость обновлена 25 ноября 2021, 12:04
Последствия ДТП на трассе.

Авария произошла на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".

В Харьковской области пассажирский автобус слетел в кювет. ДТП произошло на трассе между Харьковом и Полтавой близ города Валки Богодуховского района. Пострадали водитель и трое пассажиров. 

Об этом сообщает полиция региона. 

Автобус, улетевший с трассы, ехал из Москвы в Кременчуг. В момент аварии он направлялся в Киев. Внутри было 16 пассажиров. Авария произошла после 10 утра.

В кювет слетел автобус "Neos"
В кювет слетел автобус "Neos"

Водителя, а именно на переднюю часть автобуса пришелся основной удар, зажало искореженным металлом. Его доставали спасатели — мужчина госпитализирован в больницу Валок. Трое пассажиров также обратились за помощью к медикам.

Спасатели достают водителя
Спасатели достают водителя
Водителя на носилках несут к машине скорой
Водителя на носилках несут к машине скорой

Региональные СМИ сообщают, что автобус съехал с дороги после того как его "подрезал" грузовик ЗИЛ. Отметим, что на фото полиции на месте ДТП присутствует грузовой автотранспорт. 

Место ДТП на трассе
Место ДТП на трассе

В результате аварии у автобуса выбито лобовое стекло. На месте работали сотрудники скорой и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Ранее "Телеграф" писал про ДТП с автобусом в Болгарии — туристы из Северной Македонии заживо сгорели в автобусе. Погибли не менее 45 человек, выжить и выбраться из полыхающего транспорта удалось лишь семи пассажирам. Среди погибших — дети.

Теги:
#ДТП #Харьковская область #Автобус
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