У Харкові автобус із пасажирами злетів із траси, є постраждалі (фото, відео)

Аварія сталася на трасі "Київ-Харків-Довжанський".

На Харківщині пасажирський автобус злетів у кювет. ДТП сталася на трасі між Харковом та Полтавою поблизу міста Валки Богодухівського району. Постраждали водій та троє пасажирів.

Про це повідомляє поліція регіону.

Автобус, що вилетів з траси, їхав з Москви до Кременчука. У момент аварії він прямував до Києва. Усередині було 16 пасажирів. Аварія сталася після 10-ї ранку.

У кювет злетів автобус "Neos"

Водія, а саме на передню частину автобуса, припав основний удар, затиснуло викрученим металом. Його діставали рятувальники – чоловіка госпіталізовано до лікарні Валок. Троє пасажирів також звернулися по допомогу до медиків.

Рятувальники дістають водія

Водія на ношах несуть до машини швидкої

Регіональні ЗМІ повідомляють, що автобус з’їхав з дороги після того, як його "підрізала" вантажівка ЗІЛ. Зазначимо, що на фото поліції на місці ДТП є вантажний автотранспорт.

Місце ДТП на трасі

Внаслідок аварії в автобуса вибито лобове скло. На місці працювали співробітники швидкої та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП з автобусом у Болгарії — туристи з Північної Македонії живцем згоріли в автобусі. Загинули не менше 45 людей, вижити і вибратися з транспорту, що горить, вдалося лише семи пасажирам. Серед загиблих – діти.