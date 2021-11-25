У Харкові автобус із пасажирами злетів із траси, є постраждалі (фото, відео)
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Аварія сталася на трасі "Київ-Харків-Довжанський".
На Харківщині пасажирський автобус злетів у кювет. ДТП сталася на трасі між Харковом та Полтавою поблизу міста Валки Богодухівського району. Постраждали водій та троє пасажирів.
Про це повідомляє поліція регіону.
Автобус, що вилетів з траси, їхав з Москви до Кременчука. У момент аварії він прямував до Києва. Усередині було 16 пасажирів. Аварія сталася після 10-ї ранку.
Водія, а саме на передню частину автобуса, припав основний удар, затиснуло викрученим металом. Його діставали рятувальники – чоловіка госпіталізовано до лікарні Валок. Троє пасажирів також звернулися по допомогу до медиків.
Регіональні ЗМІ повідомляють, що автобус з’їхав з дороги після того, як його "підрізала" вантажівка ЗІЛ. Зазначимо, що на фото поліції на місці ДТП є вантажний автотранспорт.
Внаслідок аварії в автобуса вибито лобове скло. На місці працювали співробітники швидкої та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Раніше "Телеграф" писав про ДТП з автобусом у Болгарії — туристи з Північної Македонії живцем згоріли в автобусі. Загинули не менше 45 людей, вижити і вибратися з транспорту, що горить, вдалося лише семи пасажирам. Серед загиблих – діти.
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