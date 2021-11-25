Рус

У Харкові автобус із пасажирами злетів із траси, є постраждалі (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55
Наслідки ДТП на трасі. Новина оновлена 25 листопада 2021, 12:04
Наслідки ДТП на трасі.

Аварія сталася на трасі "Київ-Харків-Довжанський".

На Харківщині пасажирський автобус злетів у кювет. ДТП сталася на трасі між Харковом та Полтавою поблизу міста Валки Богодухівського району. Постраждали водій та троє пасажирів.

Про це повідомляє поліція регіону.

Автобус, що вилетів з траси, їхав з Москви до Кременчука. У момент аварії він прямував до Києва. Усередині було 16 пасажирів. Аварія сталася після 10-ї ранку.

У кювет злетів автобус "Neos"
У кювет злетів автобус "Neos"

Водія, а саме на передню частину автобуса, припав основний удар, затиснуло викрученим металом. Його діставали рятувальники – чоловіка госпіталізовано до лікарні Валок. Троє пасажирів також звернулися по допомогу до медиків.

Рятувальники дістають водія
Рятувальники дістають водія
Водія на ношах несуть до машини швидкої
Водія на ношах несуть до машини швидкої

Регіональні ЗМІ повідомляють, що автобус з’їхав з дороги після того, як його "підрізала" вантажівка ЗІЛ. Зазначимо, що на фото поліції на місці ДТП є вантажний автотранспорт.

Місце ДТП на трасі
Місце ДТП на трасі

Внаслідок аварії в автобуса вибито лобове скло. На місці працювали співробітники швидкої та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП з автобусом у Болгарії — туристи з Північної Македонії живцем згоріли в автобусі. Загинули не менше 45 людей, вижити і вибратися з транспорту, що горить, вдалося лише семи пасажирам. Серед загиблих – діти.

Теги:
#ДТП #Харківська область #Автобус
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
В регіонах
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
"Наступну зиму рейтинг Зеленського не переживе": чому "вагнергейт" – бомба сповільненої дії для президента
Дата публікації
Категорія
Ляшко переполошив усіх своєю "інсайдерською інформацією"
Олег Ляшко анонсував воєнний стан в Україні та став "зіркою" російських ЗМІ (відео)
Дата публікації
Категорія
Кордон з Білоруссю посилено
Мігранти не пройдуть: Україна розгорнула тактичні навчання на кордоні (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Нежить може бути симптомом "корони"
Є три головні симптоми: як зрозуміти, що підхопив небезпечний штам "Дельта+"