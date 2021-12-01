"Первые 40 лет детства": харьковских рабочих засняли на детской площадке (фото, видео)

Мужчины опробовали на себе детские развлечения.

Съехать по горке или покататься на качели-балансире. В Харькове засняли сотрудников предположительно коммунального учреждения за игрой на детской площадке. Возле них работала спецтехника, а мужчины были одеты в оранжевые спецовки.

Выложили фото и видео в группе в Телеграм "Х**вый Харьков".

В комментарии под постом указано, что оно снято в районе 23 августа — это Шевченковский район Харькова (Павлово Поле). Отметим, что на видео съезд по горке не совсем удался и, вероятно, мужчина ударился — слышны нецензурные выражения.

В комментариях мнения разделились. Часть комментаторов отметили, что рабочие захотели "прикольнуться" и для мужчин "первые 40 лет детства самые сложные". Также выразили мнение, что это лучше, чем если бы они употребляли спиртные напитки.

Другие пользователи считают, что вместо развлечений, стоило бы заняться работой.

Были и предположения, что это не веселая игра, а тест-драйв оборудования.

Ранее "Телеграф" публиковал курьезное видео, снятое в Киеве. Коммунальщик в ноябре косил листья, чем и привлек внимание пользователей сети.