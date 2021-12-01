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"Перші 40 років дитинства": харківських робітників зняли на дитячому майданчику (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Тест-драйв гойдалки
Тест-драйв гойдалки

Чоловіки випробували на собі дитячі розваги.

З’їхати гіркою або покататися на гойдалці-балансирі. У Харкові зняли співробітників комунальної установи за грою на дитячому майданчику. Біля них працювала спецтехніка, а чоловіки були одягнені у помаранчеві спецівки.

Виклали фото та відео у групі у Телеграм "Х**вий Харків".

У коментарі під постом зазначено, що його знято в районі 23 серпня — це Шевченківський район Харкова (Павлове Поле). Зазначимо, що на відео з’їзд гіркою не зовсім вдався і, ймовірно, чоловік вдарився — чути нецензурні вирази.

У коментарях думки розділилися. Частина коментаторів зазначила, що робітники захотіли "прикольнутися" і для чоловіків "перші 40 років дитинства найскладніші". Також висловили думку, що це краще, ніж якби вони вживали спиртні напої.

Інші користувачі вважають, що замість розваг варто було б зайнятися роботою.

Були й припущення, що це весела гра, а тест-драйв устаткування.

Раніше "Телеграф" публікував курйозне відео, зняте у Києві. Комунальник у листопаді косив листя, чим і привернув увагу користувачів мережі.

Теги:
#Харків #Дитячий майданчик #Гойдалки #Гірка
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