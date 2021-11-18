Рус

"Сказали косити та відправили": комунальника зняли на відео за незвичайною справою у листопаді

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Осіннє листя.
Осіннє листя.

Користувачі знайшли користь у покосі газону з опалим листям.

Поки кияни готуються до прийдешніх опадів, які з четверга можуть розпочатися в різних регіонах України, столичні комунальники не припиняють облагороджувати газони. Цього разу під бензокосу потрапило опале листя.

Відео опублікував Телеграм-канал "Київ без цензури".

На відео видно, що на газоні є рештки пожухлої трави та багато листя. Чоловік, одягнений по сезону, косить у кількох сантиметрах над землею, від чого шматки листя розлітаються на всі боки.

У підписі до відео зазначено, що дія відбувається на Нивках – місцевості Шевченківського району міста.

У коментарях користувачі порадили керівництву видати двірникам лопати замість бензину для заправки кіс, щоб вони були готові до випадання снігу. Також відзначили, що розрубане тримером листя швидше перегниє і буде корисним для ґрунту.

Раніше "Телеграф" писав про незвичайний випадок, що стався з комунальниками на сході України. На Харківщині під час робіт біля обеліска жертвам громадянської війни у викопаній ямі знайшли невідомі кістки.

Теги:
#Київ #Комунальники #Газонокосарка
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Суспільство
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”
Дата публікації
Категорія
Від задимлення постраждав сектор "Слуги народу"
У "слуги народу" в Раді спалахнув пульт для голосування (ексклюзивні відео)
Дата публікації
Категорія
Мешканцям Києва в середньому доведеться збирати на квартиру майже 9 років
Недоступні метри: скільки років доведеться збирати на квартиру в Києві та регіонах (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Роман Лещенко не знав про ймовірну загрозу для свого життя
"Якщо ви його "крякнете", я не проти": на міністра Лещенка планувався замах
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)