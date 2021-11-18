"Сказали косити та відправили": комунальника зняли на відео за незвичайною справою у листопаді
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Користувачі знайшли користь у покосі газону з опалим листям.
Поки кияни готуються до прийдешніх опадів, які з четверга можуть розпочатися в різних регіонах України, столичні комунальники не припиняють облагороджувати газони. Цього разу під бензокосу потрапило опале листя.
Відео опублікував Телеграм-канал "Київ без цензури".
На відео видно, що на газоні є рештки пожухлої трави та багато листя. Чоловік, одягнений по сезону, косить у кількох сантиметрах над землею, від чого шматки листя розлітаються на всі боки.
У підписі до відео зазначено, що дія відбувається на Нивках – місцевості Шевченківського району міста.
У коментарях користувачі порадили керівництву видати двірникам лопати замість бензину для заправки кіс, щоб вони були готові до випадання снігу. Також відзначили, що розрубане тримером листя швидше перегниє і буде корисним для ґрунту.
Раніше "Телеграф" писав про незвичайний випадок, що стався з комунальниками на сході України. На Харківщині під час робіт біля обеліска жертвам громадянської війни у викопаній ямі знайшли невідомі кістки.
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