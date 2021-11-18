"Сказали косить и отправили": коммунальщика сняли на видео за необычным делом в ноябре

Пользователи нашли пользу в покосе газона с опавшей листвой.

Пока киевляне готовятся к грядущим осадкам, которые с четверга могут начаться в разных регионах Украины, столичные коммунальщики не прекращают облагораживать газоны. В этот раз под бензокосу попали опавшие листья.

Видео опубликовал Телеграм-канал "Киев без цензуры".

На видео видно, что на газоне есть остатки пожухлой травы и много листвы. Мужчина, одетый по сезону, косит в нескольких сантиметрах над землей, от чего ошметки листьев разлетаются во все стороны.

В подписи к видео отмечено, что действие происходит на Нивках — местности в Шевченковском районе города.

В комментариях пользователи посоветовали руководству выдать дворникам лопаты вместо бензина для заправки кос, чтобы они были готовы к выпадению снега. Также отметили, что разрубленные триммером листья быстрее перегниют и будут полезны для грунта.

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