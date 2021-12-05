Под Харьковом в многоэтажке рухнул лифт с ребенком в кабине: что известно

Кабина пролетела более восьми этажей, приземлившись под первым

В субботу, 4 декабря, в Песочине, что является пригородом Харькова, произошло чрезвычайное происшествие в одном из многоквартирных домов. В многоэтажке на Набережном въезде с приличной высоты рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.

Информацию опубликовали в сообществе "Типичный Песочин" на Facebook.

Известно, что в момент начала падения кабина находилась на восьмом этаже. Как результат — оказалась ниже отбойников первого этажа.

Микрорайон "Мобиль" в Песочине, где и случился инцидент

Вместе с двумя взрослыми мужчинами в лифте находился ребенок. К счастью, никто из пассажиров не погиб. Не слишком спокойная "поездка" закончилась для всех лишь ушибами и легким испугом.

На месте ЧП работали медики, полицейские и сотрудники лифтовой службы.

Очевидцы утверждают, что лифты в микрорайоне Мобиль, где и произошел инцидент, нельзя назвать старыми. И хотя техническая неполадка не исключается, есть и вероятность того, что причиной случившегося стал человеческий фактор. А именно — постоянная неправильная эксплуатация лифта, с нарушениями техники безопасности перегрузом. Официальной причины падения пока не назвали.

Место происшествия на карте

Пользователи сети уже отметили, что упавшие в лифте люди попросту "родились в рубашке".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном пожаре, который охватил крышу многоэтажного дома в Днепре. Задымление было заметно из различных районов города. По словам очевидцев, возгорание началось с кабины лифта, которую пытались отремонтировать.