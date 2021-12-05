Під Харковом у багатоповерхівці впав ліфт із дитиною в кабіні: що відомо

Кабіна пролетіла більше восьми поверхів, приземлившись під першим

У суботу, 4 грудня, у Пісочині, що є передмістям Харкова, сталася надзвичайна подія в одному із багатоквартирних будинків. У багатоповерхівці на Набережному в’їзді з пристойної висоти впав ліфт із трьома пасажирами всередині.

Інформацію опублікували у спільноті "Типовий Пісочин" на Facebook.

Відомо, що в момент початку падіння кабіна була на восьмому поверсі. Як результат — виявилася нижчою за відбійники першого поверху.

Мікрорайон "Мобіль" у Пісочині, де і стався інцидент

Разом із двома дорослими чоловіками у ліфті знаходилася дитина. На щастя, ніхто із пасажирів не загинув. Не надто спокійна "поїздка" закінчилася для всіх лише забоями та легким переляком.

На місці НП працювали медики, поліцейські та співробітники ліфтової служби.

Очевидці стверджують, що ліфти у мікрорайоні Мобіль, де і стався інцидент, не можна назвати старими. І хоча технічна неполадка не виключається, є ймовірність того, що причиною того стався людський фактор. А саме — постійна неправильна експлуатація ліфта з порушеннями техніки безпеки перевантаженням. Офіційної причини падіння поки що не назвали.

Місце події на карті

Користувачі мережі вже відзначили, що люди, котрі впали в ліфті, просто "народилися в сорочці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про масштабну пожежу, яка охопила дах багатоповерхового будинку в Дніпрі. Задимлення було видно з різних районів міста. За словами очевидців, загоряння почалося з кабіни ліфта, яку намагалися відремонтувати.