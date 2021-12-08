Развлекались: в харьковской многоэтажке среди ночи устроили стрельбу (фото, видео)

Стрельба произошла на парковке дома в спальном районе и одном из этажей комплекса.

Западную часть центра Харькова в ночь на 8 декабря переполошили звуки выстрелов. Они раздались около 22:30 возле ЖК "Рогатинская Левада" в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает телеграм-канал "Труха.Харьков".

Согласно видео с камер наблюдения трое мужчин разговаривают, затем один из них достает пистолет и стреляет в воздух. Отмечено, что инцидент произошел на улице Рогатинская Левада, 14.

Место стрельбы на карте Харькова

Кадры показывают, что этот мужчина был в кепке. Он появляется и на дальнейших фото и видео — во время входа в подъезд здания и после, при разговоре с полицией.

Как отмечают в группе — мужчина и другие люди также поднялась на переход на восьмом этаже и решили пострелять оттуда.

В это время приехало несколько нарядов правоохранителей. Кроме патрульных, были и силовики в спецобмундировании. Парень в кепке сначала снимал их на телефон, а затем пустился в бега.

Его остановили. История закончилась тем, что полиция пообщалась с мужчиной, а затем отпустила его.

Ранее "Телеграф" писал про другой инцидент, связанный со стрельбой в воздух. В Днепре во время массовой драки решили применить автомат Калашникова. Выстрелы производили в воздух.