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Розважалися: у харківській багатоповерхівці серед ночі вчинили стрілянину (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На кадрах з камер видно чоловіка в кепці
На кадрах з камер видно чоловіка в кепці

Стрілянина відбулася на парковці будинку в спальному районі та одному з поверхів комплексу.

Західну частину центру Харкова в ніч проти 8 грудня переполошили звуки пострілів. Вони пролунали близько 22:30 біля ЖК "Рогатинська Левада" у Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє телеграм-канал "Труха.Харків".

Згідно з відео з камер спостереження, троє чоловіків розмовляють, потім один з них дістає пістолет і стріляє в повітря. Відзначено, що інцидент трапився на вулиці Рогатинська Левада, 14.

Місце стрілянини на карті Харкова
Місце стрілянини на карті Харкова

Кадри показують, що чоловік був у кепці. Він з’являється і на подальших фото та відео — під час входу в під’їзд будівлі і після розмови з поліцією.

Як зазначають у групі, чоловік та інші також піднялися на перехід на восьмому поверсі і вирішили постріляти звідти.

На цей час приїхало кілька нарядів правоохоронців. Окрім патрульних, були й силовики у спецобмундируванні. Хлопець у кепці спочатку знімав їх на телефон, а потім втік.

Його зупинили. Історія закінчилася тим, що поліція поспілкувалася із чоловіком, а потім відпустила його.

Раніше "Телеграф" писав про інший інцидент, пов’язаний зі стріляниною у повітря. У Дніпрі під час масової бійки вирішили застосувати автомат Калашникова. Постріли робили у повітря.

Теги:
#Харків #Стрільба #Постріли
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