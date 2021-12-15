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На рельсы харьковского метро попал котенок, который бегал меж движущихся поездов (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Котенок, которого спасли в харьковском метро Новость обновлена 15 декабря 2021, 10:29
Котенок, которого спасли в харьковском метро

Операция по спасению животного в Харькове прошла успешно

На станции метро "Армейская" в Харькове маленький котенок попал на рельсы, а самостоятельно выбраться оттуда не смог.

Как сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Харьковский метрополитен", инцидент произошел вечером 14 декабря.

Мяуканье кошки прямо на рельсах, где двигаются поезда с интервалом в 3-5 минут, услышали пассажиры и работники станции, поэтому на место сразу вызвали представителей охранного отдела метрополитена и волонтеров из харьковской службы спасения животных.

Спасение пушистика в Харькове
Спасение пушистика в Харькове

Для того, чтобы вытащить котенка, которому угрожала серьезная опасность, был применен специальный большой сачок. Его присоединили к длинной швабре и, насыпав туда корма, спустили на колею.

Когда животное услышало запах вкусной пищи и подошло, чтобы полакомиться, сетку с малышом внутри резко подсекли и достали на поверхность.

Котенка назвали Тина. Как она пробралась в метрополитен — неизвестно. Однако волонтеры ищут ей дом.

А мы напомним, что ранее "Телеграф" писал о еще одном спасении котика в Днепре, где пушистик случайно попал в вентиляционную шахту, а вылезти оттуда не смог.

Теги:
#Харьков #Кот #Метро #Спасение #Рельсы #Животное #Залізниця
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